اكثر من 1200 وفاة.. اصابات كورونا تواصل الارتفاع في روسيا

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم الخميس عن رصدها خلال الساعات الـ24 الماضية 40759 إصابة جديدة بالعدوى، مقابل 38058 إصابة في اليوم السابق.ويعود أكبر عدد من الإصابات الجديدة إلى العاصمة موسكو (6240 حالة)، وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (3230 حالة)، ومقاطعة موسكو (2617)، ومقاطعة سامارا (1791).وارتفعت حصيلة ضحايا كورونا في روسيا خلال اليوم الأخير بواقع 1237 حالة وفاة، مقابل قفزة غير مسبوقة بـ1239 وفاة أمس.وتماثل 33156 مريضا في البلاد منذ أمس للشفاء من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا.وسجلت في روسيا إجمالا منذ بداية الجائحة ثمانية ملايين و952472 إصابة مؤكدة بكورونا، منها 251691 حالة وفاة، وسبعة ملايين و687317 حالة شفاء.وأجري في البلاد حتى اليوم أكثر من 214.9 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بـ"كوفيد-19"، 661 ألفا منها خلال آخر 24 ساعة.ووفقا للبيانات الرسمية، تلقى أكثر من 60 مليون شخص في روسيا حتى اليوم الجرعة الأولى من اللقاح ضد الفيروس التاجي، واستكمل أكثر من 57.2 مليون منهم تطعيمهم بتلقي الجرعة الثانية، ويقدر مستوى المناعة الجماعية في البلاد بـ48%.