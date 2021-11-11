حصيلة إصابات منخفضة.. الصحة تعلن الموقف الوبائي لجائحة كورونا في العراق

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن كوادرها سجلت " 863 إصابة جديدة، و 1412 حالة شفاء، و 30 وفاة بالفيروس".وأشارت إلى "تلقي 103020 شخصاً للقاح كورونا في يوم واحد".