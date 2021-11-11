تفاصيل جديدة عن الجيل الثاني من لقاحات كورونا

وفي هذا السياق أكدت كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية سمية سواميناثان أنها تنتظر بفارغ الصبر إطلاق الجيل الثاني من اللقاحات المضادة لكوفيد-19 والتي قد تشمل بخاخات أنف وحبوباً.وأوضحت سواميناثان على حسابات المنظمة العالمية في مواقع التواصل الاجتماعي، الثلاثاء، أن لقاحات الجيل الثاني ستكون أسهل استخداماً من الحقن بالإبر ويمكن أن تؤخذ ذاتياً.يأتي هذا في وقت تجري مراجعة 129 لقاحاً على الأقل، بعضها قيد التجارب السريرية، وبالتالي اختُبرت على البشر، مقابل 194 لقاحاً لم تصل بعد إلى هذه المرحلة المتقدمة.

كما قالت الطبيبة الهندية إن "هذه اللقاحات المحتملة تغطي مجموعة كاملة من التقنيات".مضيفة أنها "ما زالت قيد الدرس لكنني على ثقة أن بعضها سيكون آمناً وفعالاً جداً والبعض الآخر لن يكون كذلك".وستختار المنظمة العالمية اللقاحات الأنسب، وتفكر أيضاً في استخدام بعضها لتطوير لقاحات ضد أمراض أخرى، وفقا لما جاء في موقع العربية نت.وأشارت سواميناثان إلى أن ميزة اللقاح الذي يعطى عن طريق الأنف، كما هي الحال في بعض البلدان للإنفلونزا، هي أنه قد يعالج الفيروس حتى قبل أن يصل إلى الرئتين.كذلك أوضحت أنه "حتى الآن، في ما يتعلق باللقاحات التي اعتمدناها، لم يكن هناك ما يدعو إلى القلق لدرجة أن نقول حسناً، علينا مراجعة هذا اللقاح".