الموقف الوبائي.. ارتفاع طفيف بمعدل الاصابات وانخفاض في الوفيات

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، الموقف الوبائي لجائحة كورونا في العراق.

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "كوادرها سجلت 892 إصابة جديدة، و 1452 حالة شفاء، و 26 وفاة بالفيروس".

وأشارت إلى "تلقي 114430 شخصاً للقاح كورونا في يوم واحد".