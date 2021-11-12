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الموقف الوبائي.. ارتفاع طفيف بمعدل الاصابات وانخفاض في الوفيات
كورونا اليوم
2021-11-12 | 08:08
المصدر:
السومرية نيوز
5,927 مشاهدة
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، الموقف الوبائي لجائحة كورونا في العراق.
وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "كوادرها سجلت 892 إصابة جديدة، و 1452 حالة شفاء، و 26 وفاة بالفيروس".
وأشارت إلى "تلقي 114430 شخصاً للقاح كورونا في يوم واحد".
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