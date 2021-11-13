صحيفة: أوروبا عادت من جديد لتصبح بؤرة لجائحة كورونا

ذكرت صحيفة ”تايمز أوف إسرائيل“ إن عدد الإصابات بفيروس ”كورونا“ المستجد يرتفع غرب أوروبا رغم معدلات التطعيم الجيدة.

وقالت الصحيفة في تقرير أن "منظمة الصحة العالمية أشارت إلى أن عدد الوفيات ارتفع بنسبة 10% في أوروبا، خلال الأسبوع الماضي، وأكد مسؤولوها أن أوروبا عادت من جديد لتصبح بؤرة الوباء، حيث يرجع ذلك بصورة أساسية إلى تفشي الجائحة في روسيا وأوروبا الشرقية".

وتابعت: "لن يحظى (سانتا كلوز) هذا العام بالترحيب المعتاد".

وزادت الصحيفة: "بعد ما يقرب من عامين على الأزمة الصحية العالمية التي أودت بحياة أكثر من 5 ملايين شخص، عادت العدوى مرة أخرى إلى أجزاء من أوروبا الغربية، وهي منطقة ذات معدلات تطعيم مرتفعة نسبيًا، وأنظمة رعاية صحية جيدة، ولكن إجراءات الإغلاق أصبحت إلى حد كبير جزءًا من الماضي".

وتابعت الصحيفة أنه "بفضل ارتفاع معدلات التطعيم إلى حد كبير، لا تعاني المستشفيات في أوروبا الغربية من الضغط نفسه الذي كانت عليه في وقت سابق، لكن العديد منها لا يزال يجاهد للتعامل مع الأعداد المتزايدة من المرضى".

واردفت إن "السؤال المطروح الآن يتمثل فيما إذا كانت تلك الدول تستطيع أن تخفف من حدة الارتفاع الأخير، دون اللجوء إلى الإغلاق الصارم، الذي دمر الاقتصادات، وعطل التعليم".

ونقلت عن خبراء قولهم إن "تلك الدول تستطيع ذلك على الأرجح، ولكنها في الوقت نفسه لا تستطيع تجنب كل القيود، ويجب عليها زيادة معدلات التطعيم".