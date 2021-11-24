زيادة إصابات كورونا في الأمريكتين وتحذيرات من انتكاسة

وأوضحت المنظمة أن معظم الزيادة تركزت في أمريكا الشمالية حيث تسجل الولايات المتحدة وكندا معدلات إصابة مرتفعة.وأضافت أن أمريكا الوسطى على النقيض من ذلك شهدت تراجعا نسبته 37 في المئة في الإصابات الجديدة بالفيروس، لكن كل دول أمريكا الجنوبية، عدا البرازيل وسورينام وفنزويلا، تسجل ارتفاعات في إصابات كوفيد-19.وأشارت المنظمة إلى زيادة حالات الإصابة بنسبة 400 في المئة في سانتا كروز في بوليفيا بعد أن حالت الاحتجاجات دون وصول الراغبين بتلقي اللقاح إلى مراكز التطعيم والفحوص.