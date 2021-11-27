أول تصريح لكبير خبراء الاوبئة عن المتحور "أوميكرون"

وأضاف في أول تصريح له حول المتحور الجديد الذي تم اكتشافه في دول إفريقية أن "مراجعة أبحاث جنوب إفريقيا ستساعد الولايات المتحدة على فهم أفضل ما إذا كانت متحورة كورونا الجديد لا تتأثر بلقاحات كوفيد، وبماذا تختلف موجات العدوى المقبلة عن الموجات السابقة"، وفق ما تحدث به لشبكة "سي أن أن".وقال فاوتشي إن موضوع أوميكرون لا يزال يتفاعل ويتطور، حيث لا تزال الحقائق تتوالى عنها، مؤكدا وجود "اتصالات نشطة للغاية" مع علماء جنوب إفريقيا.وأشار إلى أنه لا يوجد مؤشر على وجود "متحور أوميكرون في الولايات المتحدة"، مضيفا إلى أنه ربما "ينتشر بمعدل سريع إلى حد ما" حيث تم اكتشافه في جنوب إفريقيا بمسافر إلى هونغ كونغ، وبعدها أعلنت بلجيكا تأكيدها وجود حالة لديها من المتحور ذاته.ويعتقد فاوتشي أن تراكم المعلومات حول فيروس كورونا ومتحوراته ستعطي للعلماء فرصة أفضل للتنبوء بمدى فعالية اللقاحات ضد متحورات كوفيد-19، مؤكدا أنه "لا نعرف على وجه اليقين ما إذا كان هذا المتحور يستطيع الهرب من الأجسام المضادة التي تحفزها اللقاحات الموجودة حاليا أم لا".وأوضح أن بعض "التحورات تثير القلق من ناحية إمكانية انتشارها سريعا، أو قدرتها على مقاومة الأجسام المضادة".وتسبب متحور كورونا "أوميكرون" بفرض عدد من الدول من بينها الولايات المتحدة القيود على السفر على العديد من الدول في جنوب إفريقيا والتي تضم: بوتسوانا وإسواتيني وليسوتو وملاوي وموزمبيق وناميبيا وجنوب إفريقيا وزيمبابوي.