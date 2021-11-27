بشرى سارة تخص "متحور أوميكرون" في العالم

كشفت بريطانيا، السبت، أن اللقاحات قد تكون كافية ضد "متحور أوميكرون" من فيروس كورونا.

وقال "كبير المستشارين الطبيين" في بريطانيا بحسب "سكاي نيوز عربية"، إن "اللقاحات قد تكون كافية للوقاية من المرض الشديد والوفاة في حال الإصابة بمتحور أوميكرون من فيروس كورونا".

واكتشف علماء الخميس الماضي، المتحور الجديد من فيروس كورونا "أوميكرون" في جمهورية جنوب إفريقيا، البلد الإفريقي الأكثر تضررا بالوباء والذي يشهد زيادة جديدة في عدد الإصابات.

وأعلنت عدة دول في العالم تسجيل إصابات داخل أراضيها بالمتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون" ووصفته منظمة الصحة العالمية بأنه "مثير للقلق".