دولة مجاورة للعراق تدعو مواطنيها لتجنب السفر للخارج حالياً

دعت الكويت، السبت، مواطنيها الى تجنب الـسفر للخارج حالياً.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية، "ندعو المواطنين لتجنب السفر للخارج حاليا إلا في حالات الضرورة وخاصة الدول التي ظهرت بها السلالة الجديدة لفيروس كورونا".