دولة مجاورة للعراق تدعو مواطنيها لتجنب السفر للخارج حالياً

دعت الكويت، السبت، مواطنيها الى تجنب الـسفر للخارج حالياً.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية، "ندعو المواطنين لتجنب السفر للخارج حاليا إلا في حالات الضرورة وخاصة الدول التي ظهرت بها السلالة الجديدة لفيروس كورونا".
واكتشف علماء الخميس الماضي، المتحور الجديد من فيروس كورونا "أوميكرون" في جمهورية جنوب إفريقيا، البلد الإفريقي الأكثر تضررا بالوباء والذي يشهد زيادة جديدة في عدد الإصابات.
وأعلنت عدة دول في العالم تسجيل إصابات داخل أراضيها بالمتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون" ووصفته منظمة الصحة العالمية بأنه "مثير للقلق".