وكالة إيطالية تكشف عن الحل الوحيد لمواجهة "أوميكرون"

وأوضحت الوكالة، أن المريض مقيم في منطقة كامبانيا الإيطالية ويعمل في شركة دولية كبيرة وسبق أن تلقى جرعتين من لقاح مضاد لفيروس كورونا، كما كشفت أن هذا هو الحل الوحيد للحماية من متحور كورونا الجديد.وسبق أن أعلن معهد الصحة الوطني الإيطالي، عن تسجيله أول إصابة بسلالة أوميكرون الجديدة لفيروس كورونا المسبب لعدوى فيروس كورونا في البلاد، مبينا أن الحالة تم رصدها لدى مريض قادم إلى ميلان من موزمبيق.وتم تسجيل أول إصابة بسلالة "B.1.1.529"، التي أطلقت عليها لاحقا منظمة الصحة العالمية اسم أوميكرون، في بوتسوانا يوم 11 نوفمبر لدى مواطن من جنوب إفريقيا، حيث تم رصد العدد الأكبر من المرضى بها وتجاوز 80 مصابا.وتحمل هذه النسخة عددا قياسيا من التحورات حيث يبلغ 50، بما في ذلك أكثر من 30 طفرة في بروتين سبايك الذي يتسلل من خلاله الفيروس إلى جسد الإنسان، وسط مخاوف واسعة من أن هذه السلالة قادرة على مقاومة اللقاحات.