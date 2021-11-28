مع تزايد المخاوف.. دولة خليجية تعتمد جرعة داعمة من اللقاحات

وقال القطاع الصحي في الإمارات، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، "تم اعتماد أيضاً الجرعات الداعمة الحاصلين على لقاح ساينوفارم والتي تم الإعلان عنها مسبقاً".ونصح القطاع الصحي الجميع بالتأكد من الحصول على الجرعات الداعمة في وقتها وعدم التأجيل، وعلى وجه الخصوص فئة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.وجاءت الخطوة الإماراتية مع تزايد المخاوف بشأن متحور "أوميكرون" الجديد لفيروس كورونا تمّ رصده في جنوب أفريقيا، بعدما أعلنت اكتشاف 22 حالة إصابة بالسلالة "B1529.1" في البلاد.