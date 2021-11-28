الصحة العالمية توجه دعوة بشأن مواجهة المتحور الجديد

دعت منظمة الصحة العالمية، الأحد، الدول إلى إبقاء الحدود مفتوحة خلال مواجهة المتحور الجديد.

وقالت الصحة العالمية إن "المتحور الجديد الخاص بفيروس كورونا مثير للقلق"، لافتة إلى أن "العالم قد يحتاج لأسابيع لفهم طبيعته".



وأضافت المنظمة إنها ستطالب الدول "اتخاذ مزيد من الإجراءات من أجل مواجهة المتحور الجديد الذي بدأ بالانتشار حول العالم"، مشددة على أنها "ستشارك جميع الدول المعلومات المتوفرة عن متحور كورونا الجديد".

واكتشف علماء الخميس الماضي، المتحور الجديد من فيروس كورونا "أوميكرون" في جمهورية جنوب إفريقيا، البلد الإفريقي الأكثر تضررا بالوباء والذي يشهد زيادة جديدة في عدد الإصابات.



وأعلنت عدة دول في العالم تسجيل إصابات داخل أراضيها بالمتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون" ووصفته منظمة الصحة العالمية بأنه "مثير للقلق".