دولة أوروبية تدعو لاجتماع طارئ بخصوص "أوميكرون"

وجاءت دعوة لندن لعقد الاجتماع إثر مواصلة المتحور الجديد انتشاره في مختلف أرجاء العالم الأحد، حيث تم رصد 13 حالة في هولندا وحالتين في كل من الدنمارك وأستراليا على الرغم من سعي المزيد من الدول لعزل نفسها بفرض قيود جديدة على السفر.وأثار اكتشاف متحور أوميكرون، الذي صنفته منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي بأنه "مقلق"، مخاوف على مستوى العالم من أن يكون مقاوما للقاحات وأن يطيل أمد جائحة كوفيد-19 المستمرة منذ نحو عامين.ومن المحتمل أن يكون متحور أوميكرون شديد العدوى، لكن الخبراء لا يعرفون بعد ما إذا كان يسبب إصابة أشد أو أقل شدة بمرض كوفيد-19.