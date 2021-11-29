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فيروس كورونا ينتشر كالنار في الهشيم
كورونا اليوم
2021-11-29 | 03:55
فيروس كورونا ينتشر كالنار في الهشيم
المصدر:
السومرية
1,563 مشاهدة
غزا العالم بأسره
ظهر بمتحورات عديدة
حصد ارواح الملايين
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النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
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