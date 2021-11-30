دولة عربية تعتمد استخدام "سبوتنيك لايت" كعقار معزز لجميع اللقاحات

أعلن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة أن السلطات الإماراتية وافقت على استخدام لقاح "سبوتنيك لايت" الروسي كعقار معزز لجميع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا على أراضيها.

وجاء في بيان أصدره الصندوق المعني بالترويج للقاح "سبوتنيك V" ونسخته المخففة "سبوتنيك لايت" خارج البلاد، أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية وافقت على اعتماد لقاح "سبوتنيك لايت" بصفته حقنة معززة موحدة لجميع اللقاحات المستخدمة في أراضي الإمارات.

وفي أكتوبر الماضي أخبر الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة أن الإمارات أصبحت دولة أخرى تعتمد لقاح "سبوتنيك لايت" أحادي الجرعة ضد فيروس كورونا، مؤكدا أن سلطات هذا البلد سجلت "سبوتنيك لايت" كلقاح منفصل، وأيضا كجرعة معززة.