توصيات مهمة لوزارة الصحة بشأن المتحور الجديد (وثيقة)

أصدرت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، أربع توصيات بشأن متحور كورونا الجديد.

وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، إنه"تم عقد اجتماع لجنة الأمر الديواني (217) بعد تسجيل إصابات مؤكدة بالمتحور الجديد في جنوب أفريقيا والذي اعتبرته منظمة الصحة العالمية (فيروس مثير للقلق) ومن ثم تسجيله في عدد من دول العالم".

وأضافت أن "اللجنة أوصت بما يلي:

1-ضرورة زيادة أعداد الملقحين للوصول إلى التغطية المجتمعية بزيادة المنافذ التلقيحية وزيادة ساعات العمل الفعلية، وكذلك زيادة الفرق التلقيحية الساندة في الدوائر الحكومية وغير الحكومية والمدارس والمعاهد والكليات والجامعات ضمن الرقعة الجغرافية مع متابعة أداء الفرق التلقيحية بصورة مستمرة.

2-متابعة الموقف اليومي للإشغال السريري وأسرة العناية المركزة في تلك المراكز، وكذلك توفر الأدوية والمستلزمات والتحاليل الساندة الخاصة بمرض كورونا مع التأكيد على توفير الأوكسجين الطبي وعدة الحماية الشخصية.

3- التأكيد على فعاليات الرقابة الصحية ومتابعة تنفيذ قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية وقرارات مجلس الوزراء في ما يخص الإجراءات الوقائية ومتابعة المحلات العامة والمدارس والمعاهد والكليات والجامعات لتنفيذ تلك القرارات.

4-تكثيف حملات التوعية الصحية للمواطنين حول أهمية أخذ اللقاح كونه السبيل الوحيد لحمايتهم وعوائلهم من المرض.