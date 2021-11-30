عدم وجود أعراض غريبة.. "ملاحظة اطمئنان" بشأن متحور كورونا

وأوضح فاوتشي، أن هناك 226 إصابة مؤكدة بمتحور "أوميكرون" في 20 بلدا حتى الآن، فيما لم يجر تسجيل أي حالة في الولايات المتحدة حتى الآن.في غضون ذلك، قالت أنجليك كوتيز، وهي عضوة الجمعية الطبية لجنوب إفريقيا، إن الأعراض الناجمة عن المتحور الجديد تبدو خفيفة "مقارنة بمن تم علاجهم من ذي قبل".وأضافت أن هذه الأعراض تتراوح بين الشعور بالعياء وألم العضلات، واستطردت موضحة "ما لاحظناه حتى الآن، هو أن من أصيبوا به، لا يعانون فقدان حاستي الشم والذوق، كما يكون لديهم سعال خفيف".وأشارت إلى أن بعض من أصيبوا بالمتحور الجديد من فيروس كورونا المستجد يخضعون للعلاج في بيوتهم، وهو ما يعني أن حالتهم ليست بالخطرة.وما زال العلماء ينتظرون الحصول على بيانات كافية بشأن من أصيبوا لأجل تحديد مدى خطورة المتحور الجديد، وما إذا كان قادرا بالفعل على النيل من نجاعة اللقاحات المضادة للعدوى.