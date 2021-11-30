اللقاحات.. نواب ألمانيا يعتزمون التصويت على إلزامية التطعيم

وقال شولتس الذي يستعد لترؤس الحكومة في مقابلة أجرتها معها صحيفة "بيلد"، إن "اقتراحي هو أنه... يمكن تقديم مشروع قانون - أو مشاريع قوانين مختلفة - من قبل الدوائر البرلمانية إلى البوندستاغ بهذا الشأن".وأضاف أن التلقيح الإلزامي يجب أن يكون ساري المفعول "في بداية فبراير أو مارس، لذلك يجب أن نتحرك بسرعة الآن"، مضيفا أنه يتطلع إلى التصويت على ذلك في البوندستاغ "هذا العام".وكانت ألمانيا استبعدت حتى الآن احتمال إلزامية التلقيح.وحصل اجتماع طارئ بين المستشارة الألمانية المنتهية ولايتها أنغيلا ميركل وائتلاف حكومة شولتس المقبلة ورؤساء المناطق الثلاثاء للبحث في الإجراءات المختلفة الهادفة إلى محاربة الموجة الوبائية الرابعة ومنها التلقيح الإجباري.