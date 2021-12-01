تصريحات مفاجئة.. "أوميكرون" كان موجوداً قبل جنوب افريقيا

وقال المدير العام للمركز النيجيري لمكافحة الأمراض، إن التسلسل الجيني للحالات الإيجابية لكوفيد-19 بين المسافرين الدوليين الوافدين أكد وجود حالة "أوميكرون" تعود إلى أكتوبر، داعيا ولايات البلاد وعامة الناس إلى أن يكونوا في حالة تأهب ورفع كمية الاختبارات، خصوصا أنها منخفضة في العديد من الولايات وحتى في عاصمة الأمة أبوجا، التي كشف مسؤول الصحة العامة فيها موسى أحمد، أنه لم يتم إجراء أي اختبار للفيروس لأي شخص منذ أسابيع.وأوضح المدير العام المركز الوطني لمكافحة الأمراض والوقاية منها الدكتور إيفيدايو أديتيفا إن "التسلسل بأثر رجعي للحالات المؤكدة سابقا بين المسافرين إلى نيجيريا حدد أيضا متغير أوميكرون من بين العينة التي تم جمعها في أكتوبر 2021".هذا وأعلنت نيجيريا عن تسجيل إصابتين بمتغير "أوميكرون" بين مسافرين وصلوا من جنوب إفريقيا الأسبوع الماضي.وأظهرت بيانات من بلدان أخرى أن المتغير كان موجودا قبل تحديده رسميا في جنوب إفريقيا الأسبوع الماضي.