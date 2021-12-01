تسجيل ارتفاع بإصابات كورونا في دولة أوروبية

وفي تصريح أمام مجلس النواب، قال الوزير إن الأرقام في إيطاليا حاليا، "أقل مما هي عليه في الغالبية العظمى من البلدان الأوروبية، ولا سيما في بعض البلدان المجاورة لنا"، مشيرا إلى أنه "بالأمس كان معدل الإصابة الوطني على مدى 7 أيام في سلوفينيا 786 حالة لكل 100 ألف نسمة، وفي النمسا 904 حالات، 583 حالة في سويسرا، 485 حالة في ألمانيا، 319 حالة في فرنسا".وأوضح سبيرانتسا أن "الأرقام الخاصة بإيطاليا في آخر تقرير للمعهد العالي للصحة هي 125 حالة لكل 100 ألف نسمة، فيما تشير البيانات المحدثة الليلة إلى أنها ارتفعت إلى 146 حالة لكل 100 ألف نسمة"، مؤكدا أن "الفرق لا يزال شاسعا بين بلادنا وغيرها من الدول الأوروبية".