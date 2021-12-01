حظر تجول ليلي لغير الحاصلين على اللقاح في دولة عربية

ووصف وزير الصحة اللبناني، فراس الأبيض، التدبير الجديد، بأنه "أحد الإجراءات التي ترمي إلى كبح الارتفاع الأخير في الإصابات بفيروس كورونا، وإجراء احترازي ضد المتحور الجديد من الفيروس (أوميكرون)".وأوضح أن حظر التجول سيبدأ كل ليلة من الساعة السابعة مساء حتى السادسة صباحا، ابتداء من 17 وحتى 9 يناير المقبل، بالنسبة لمن لم يتلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح، أو الذين لا يحملون اختبارا تم إجراؤه قبل فترة لا تزيد عن 48 ساعة.كما نوه إلى أنه من المقرر في وقت لاحق، الإعلان عن العقوبات التي ستطبق على المخالفين.وتتطلب الإجراءات الجديدة أن تعمل الأماكن العامة والمطاعم بسعة 50 بالمئة فقط، كما تتطلب من رواد المطاعم أو الفنادق تقديم شهادة تطعيم أو شهادة اختبار جديدة، بدءا من 10 ديسمبر الجاري.ولم يسجل لبنان أي إصابات بالمتحور "أوميكرون"، إلا أن القلق يسطر على البلد بشأن قدرة نظام الرعاية الصحية على التعامل مع ذروة جديدة من التفشي.وأضاف وزير الصحة اللبناني، أن لجنة مكافحة فيروس كورونا "تريد تجنب فرض إغلاق كامل، وتأمل في تشجيع المزيد من الأفراد على التطعيم".وأوضح أن الإجراءات الجديدة تلزم الموظفين العموميين وعناصر الأمن والجيش وموظفي الصحة والتعليم والعاملين في قطاعات السياحة، بالتطعيم الكامل بحلول العاشر من يناير، أو الحصول على نتيجة اختبار سلبية على نفقتهم الخاصة مرتين في الأسبوع.وتابع محذرا: "بخلاف ذلك فإنهم يخاطرون بفقدان وظائفهم”، وفق ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.