دولة أوروبية تعتزم فرض قيود على غير المطعمين

وأشار الموقع إلى أن هناك مشروع قرار تم إعداده قبيل مباحثات السلطات عن تشديد الإجراءات للتصدي للموجة الرابعة من فيروس كورونا.ومن المتوقع أن يشارك في المباحثات ممثلو 16 ولاية فدرالية، والمستشارة الألمانية المنتهية ولايتها أنغيلا ميركل وأولاف شولتز الذي من المقرر أن يخلفها في منصبها.وحسب مشروع القرار، فإنه سيكون بإمكان غير المتطعمين الاجتماع في جماعات صغيرة فقط.ولا تخطط السلطات لإغلاق المدارس، لكنه سيتم تشديد إجراءات ارتداء الكمامة في المؤسسات التعليمية.وسيكون من الممكن ملء ملاعب كرة القدم بنسبة 30% من قدرتها الاستيعابية، وتحديد عدد المشاركين في الفعاليات الثقافية بـ 5 آلاف شخص.وتهدف هذه الإجراءات إلى إعطاء 30 مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا حتى أواخر ديسمبر.وتدعو السلطات أيضا إلى اتخاذ قرار بشأن التطعيم الإلزامي ضد كوفيد، الأمر الذي عارضه المستشار المقبل شولتز.