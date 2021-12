كورونا يستعيد سيطرته.. اليك 8 أطعمة تعزز جهاز المناعة للوقاية منه

الفواكه الحمضية مثل البرتقال أو الغريب فروت مليئة بفيتامين C المعروف بدعم المناعة. ويجب أن تحصل النساء البالغات على 75 مغ من فيتامين C يومياً، بينما يجب أن يحصل الرجال على 90 مغ.ولدعم جهاز المناعة، يساعد فيتامين C الجسم على إصلاح الأنسجة والحفاظ على صحة الجلد والأوعية الدموية.وبالإضافة إلى ذلك، يعد فيتامين C أحد مضادات الأكسدة المهمة، وهو مادة تمنع تدهور الخلايا وتحسن وظيفة المناعة.من غير المحتمل أن يمنعك فيتامين C من الإصابة بنزلة برد أو فيروس كورونا، ولكن هناك بعض الأدلة المحدودة على أن الجرعات العالية من فيتامين C قد تقلل من طول الأعراض.