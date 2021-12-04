إحصائية جديدة لإصابات ووفيات كورونا حول العالم

وتم تسجيل إصابات الفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.ويعتمد هذا الإحصاء على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين.وفي ما يلي قائمة بالدول العشر الأكثر إصابة:- الولايات المتحدة- الهند- البرازيل- المملكة المتحدة- روسيا- تركيا- فرنسا- إيران- ألمانيا- الأرجنتينأما ترتيب الدول العربية عالميا من حيث عدد الإصابات:- العراق 25- الأردن 42- المغرب 45- الإمارات 48- تونس 49