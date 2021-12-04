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"أوميكرون".. جدل بشأن اللقاحات الفعالة لمواجهة المتحور

كورونا اليوم

2021-12-04 | 14:46
"أوميكرون".. جدل بشأن اللقاحات الفعالة لمواجهة المتحور
1,568 مشاهدة

تثور حالة من الجدل حالياً بين العلماء في كبريات المراكز البحثية في العالم حول مدى فعالية لقاحات كورونا السابقة في التعامل مع المتحور الجديد "أوميكرون".

ففي الوقت الذي يرى فيه علماء ومنظمات فعالية اللقاحات الحالية وأنها كافية حال أخذ جرعة معززة، يرى فريق آخر أن ذلك غير ممكن لاختلاف السلالات، وبالتالي اختلاف اللقاح، والأمر يحتاج الى تطوير اللقاحات الحالية على الأقل لتتناسب معه أو صناعة لقاحات جديدة تتعامل بكفاءة مع المتحور الجدبد.

وأكد مسؤول بمنظمة الصحة العالمية، أنه لا دليل على تراجع فاعلية اللقاحات أمام متحور فيروس كورونا الجديد، المعروف باسم "أوميكرون"، فيما بعض المؤشرات المبكرة إلى أن معظم الإصابات بالمتحور أوميكرون بسيطة ولا توجد حالات خطيرة".

وأضاف: "نعمل مع خبرائنا في جميع أنحاء العالم لتحديد تأثير أوميكرون على انتقال العدوى وشدة المرض".

وفيما يتعلق بتعداد الدول التي رصدت "أوميكرون"، قال المسؤول: "24 دولة ربما سجلت حالات إصابة بالمتحور أوميكرون حتى الآن"، مضيفاً أنه "لا حاجة لتطوير لقاح جديد، ومنتجو اللقاحات يحتاجون فقط إلى إجراء تعديلات بسيطة على اللقاحات الحالية.

ونبّه المسؤول إلى أنه "تم رصد أكثر من 40 تحوراً مرتبطاً بسلالة أوميكرون"، محذراً من أن "الناس يريدون التخلي عن تدابير السلامة ولكن بدونها سيكون هناك المزيد من المتحورات".

من جهته قال وزير الصحة البريطاني، ساجد جاويد، أن تكون اللقاحات المستعملة ضد كورونا، ناجعة في مكافحة "أوميكرون"، المتحور الجديد من الفيروس، وأوضح أن السلطات الصحية في البلاد ستحصل على مزيد من المعلومات حول المتحور المستجد خلال الأسبوعين القادمين، مؤكداً أن العلماء يعملون من أجل معرفة الآثار التي تتركها هذه السلالة.

كما كشف بحسب شبكة سكاي نيوز البريطانية، وجود 22 إصابة مؤكدة بالسلالة الجديدة في المملكة المتحدة، وفي حين اعتبر هذا العدد من المصابين قليلاً في البلاد، رجح أن ترتفع الأعداد بالتأكيد في الأيام المقبلة.

واستبعد رئيس شركة صناعة الأدوية "موديرنا"، ستيفان بانسل، أن تكون اللقاحات المضادة لفيروس كورونا فعالة ضد متحور "أوميكرون" الجديد، كما كان الأمر بالنسبة للسلالة "دلتا".

وفي مقابلة بحسب صحيفة "فايننشال تايمز"، قال: "على ما أعتقد، لا يوجد عالم تكون (الفاعلية) فيه بنفس المستوى الذي كان لدينا مع سلالة دلتا".
وأضاف موضحاً: "أعتقد أنه سيكون هناك قصور جوهري..لا أعرف مقدار ذلك لأننا بحاجة إلى انتظار البيانات، لكن جميع العلماء الذين تحدثت إليهم، ذهبوا إلى أن هذا لن يكون مناسباً".

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