اكتشاف المزيد من حالات الإصابة بـ"أوميكرون" في هذه المدينة

وقالت مفوضة الصحة في الولاية ماري باسيت في إيجاز صحفي" "متحور "أوميكرون" موجود هنا، وكما هو متوقع نرى بداية تفش مجتمعي".ورصدت 7 حالات إصابة في مدينة نيويورك وحالة واحدة في مقاطعة سوفولك.ويأتي وصول "أوميكرون" بينما يتواصل الضغط على المشافي على مستوى الولاية في ظل زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا، ومعظمها يعود إلى المتحور "دلتا"، إلى جانب نقص الموظفين.وتضاعف عدد الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس على مستوى الولاية كل يوم في آخر 30 يوما.ورصد المتحور الجديد في عدد قليل من الولايات الأمريكية حتى الآن، بما فيها نبراسكا ومينيسوتا وكاليفورنيا وهاواي وماريلاند وبنسلفانيا وكولورادو ويوتاه وميزوري ونيوجيرزي وجورجيا.