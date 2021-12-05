تسجيل أقل حصيلة يومية بوفيات كورونا في روسيا

وبذلك ارتفع إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى 9 ملايين 801613، منها 281278 حالة وفاة، حسبما أفاد مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا.وأضاف المركز أن 30593 مريضا تماثلوا للشفاء خلال اليوم الماضي، ليصل مجموع المتعافين إلى 8 ملايين و502406 أشخاص.وشهدت العاصمة موسكو تراجعا طفيفا في أعداد الإصابات والوفيات الحديدة، من 3356 و93 أمس إلى 3201 و92 تباعا اليوم الأحد.بخلاف العاصمة، تواصل المؤشرات الوبائية صعودها تدريجيا في مقاطعة موسكو منذ عدة أيام، وبلغت 2096 إصابة و57 وفاة اليوم مقابل 2075 إصابة و55 وفاة أمس.ورصدت مدينة بطرسبورغ تراجعا في الإصابات اليومية من 2528 أمس إلى 2420 اليوم، مع زيادة بالوفيات من 57 إلى 61.وتشير إحصائية لوكالة "تاس" إلى انخفاض عدد حالات الإصابة بكورونا في روسيا للأسبوع الرابع على التوالي. وخلال الأيام السبعة الماضية، تم اكتشاف حالات أقل بنسبة 3.3٪ عن الأسبوع السابق (231240 مقابل 239215). كما فاق عدد المتعافين خلال أسبوع (234295 شخصا) عدد المصابين مجددا.وللأسبوع الثاني على التوالي، يشهد معدل الوفيات تراجعا أيضا، حيث سجل مركز العمليات 8523 حالة وفاة خلال الأيام السبعة الماضية مقابل 8660 في الأسبوع السابق.