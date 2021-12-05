في 15 ولاية أمريكية.. تسجيل إصابات بمتحور "أوميكرون"

وأضافت والينسكي بحسب قناة (إيه. بي. سي نيوز) أن السلالة "دلتا" ما زالت تمثل غالبية حالات كوفيد-19 على مستوى الولايات المتحدة.وكانت ولاية نيويورك أعلنت اليوم السبت عن تسجيل 3 إصابات جديدة بمتحور "أوميكرون" ليصل إجمالي الإصابات في الولاية إلى 8.وقالت مفوضة الصحة في الولاية ماري باسيت في إيجاز صحفي: "متحور "أوميكرون" موجود هنا، وكما هو متوقع نرى بداية تفش مجتمعي".