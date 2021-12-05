Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
وصول مدمرة أمريكية إلى ميناء على البحر الأسود
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

كورونا والمتحور الجديد.. تقرير يرصد واقع دول عدة

كورونا اليوم

2021-12-05 | 13:38
كورونا والمتحور الجديد.. تقرير يرصد واقع دول عدة
1,260 مشاهدة

خرجت أمس السبت مظاهرات احتجاجية في النمسا وهولندا رفضا للتدابير التي طبقتها السلطات لاحتواء الارتفاع الكبير للمصابين بفيروس كورونا المستجد، فيما رصدت أولى الإصابات بالمتحور الجديد للفيروس "أوميكرون" في دول بأفريقيا وأوروبا وأميركا الجنوبية.

ففي العاصمة النمساوية فيينا، شارك أكثر من 40 ألف متظاهر بمسيرة أمس السبت احتجاجا على الإغلاق العام واعتزام الحكومة جعل التطعيم إجباريا للحد من جائحة فيروس كورونا.

وفي مواجهة قفزة في الإصابات، أعادت الحكومة النمساوية فرض الإغلاق الجزئي منذ 22 تشرين الثاني الماضي، لتكون النمسا أول دولة في غرب أوروبا تتخذ هذا الإجراء، كما قالت إنها ستجعل التطعيم إجباريا ابتداء من شباط المقبل.

وفي ثالث عطلة نهاية أسبوع تنظم فيها احتجاجات ضد قيود كورونا، رفع المتظاهرون لافتات كُتبت عليها شعارات تقول "سأقرر بنفسي"، و"اجعلوا النمسا عظيمة من جديد"، و"انتخابات جديدة"، في إشارة إلى الاضطراب السياسي الذي جعل النمسا تشهد تعاقب 3 مستشارين عليها في غضون شهرين.

وفي هولندا، احتشد عدة آلاف في بلدة أوترخت وسط البلاد أمس للاحتجاج على القيود الجديدة لمكافحة فيروس كورونا، والتي بدأ سريانها مطلع الأسبوع الماضي. وسار المحتجون في شوارع البلدة رافعين لافتات تقول "الحرية الطبية الآن"، ولوحوا بالعلم الهولندي. وانتشر رجال الشرطة بكثافة على امتداد طريق المسيرة.

والاحتجاج هو أول مظاهرة كبيرة في هولندا ضد الإجراءات الاحترازية بحسب تقرير لـ"الجزيرة نت"، والتي تشمل إغلاق الحانات والمطاعم ومعظم المتاجر ليلا لكبح موجة غير مسبوقة لإصابات "كوفيد-19″، تخشى السلطات أن تتجاوز قدرة نظام الرعاية الصحية بالبلاد.

وشهدت هولندا احتجاجات قبل أسبوعين بعد إعلان الحكومة خططا لمنع معظم الذين لم يتلقوا التطعيم من دخول الأماكن العامة. وتواجه تلك الخطط -التي لم تطبق بعد- اعتراضا واسعا بالبرلمان، بما يشمل أحزابا بالائتلاف الحاكم.

بالمقابل، قال رئيس الوزراء الهولندي ألكسندر دي كرو -في مؤتمر صحفي- إن بلاده سجلت أعلى حصيلة إصابات بفيروس كورونا في أوروبا، ولهذا السبب قررت الحكومة اتخاذ إجراءات أكثر صرامة، مضيفا أن جزءا كبيرا من القيود يتعلق بالتعليم.

كما خرجت أمس واليوم مظاهرات رافضة لإعادة القيود الاحترازية، وذلك في دول أوروبية أخرى مثل بلجيكا وإيطاليا وألمانيا واليونان.

وخارج أوروبا، ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أمس أن المئات من المتظاهرين خرجوا ببعض شوارع مدينة نيويورك في ما سمي بـ"احتجاج الحرية"، وذلك لرفض القيود المفروضة لاحتواء جائحة كورونا.

ولم تقتصر إعادة بعض القيود الاحترازية على دول في أوروبا والتي أصبحت منذ أسابيع أكثر مناطق العالم تضررا بالجائحة، ففي البرازيل قررت سلطات مدينة ريو دي جانيرو أمس السبت إلغاء احتفالات رأس السنة بسبب رصد أول إصابتين بالمتحور الجديد "أوميكرون"، وفي المغرب قررت الحكومة حظر كل المهرجانات والمظاهر الثقافية والفنية خشية تفشي المتحور الجديد حسب بيان للحكومة.

وفي السودان، لوحت السلطات أمس بالإغلاق الكامل للبلاد، لمنع الانتشار السريع لمتحور أوميكرون، والذي رصد لأول مرة في جنوب أفريقيا قبل أسبوعين، وقالت وزارة الصحة السودانية إن عبد الباقي عبد القادر عضو مجلس السيادة ورئيس اللجنة العليا للطوارئ الصحية لوح بإغلاق البلاد في حال لم يلتزم المواطنون بتوجيهات اللجنة العليا للطوارئ الصحية، وتوجيهات مجلس الأمن والدفاع الداعية إلى ارتداء الكمامات في الأماكن العامة.

من ناحية أخرى، سجلت عدة دول في العالم أمس واليوم أولى الإصابات بالمتحور الجديد، إذ رصدت السلطات في السنغال أولى الإصابات لدى سائح شارك بمظاهرة في تشرين الثاني الماضي بالعاصمة دكار، ويتعلق الأمر بمواطن يبلغ 58 عاما قدم من دولة أخرى من منطقة غرب أفريقيا.

وفي رومانيا، قالت وزارة الصحة إنها رصدت أمس السبت أولى حالتي إصابة بالمتحور أوميكرون لدى مواطنَين رومانيين عادا من دولة جنوب أفريقيا في 30 تشرين الثاني الماضي. وقد طبقت سلطات رومانيا حظر للسفر على كل المواطنين غير الأوروبيين القادمين من عدد من الدول الأفريقية، وذلك عقب اكتشاف المتحور الجديد.

وأعلنت تشيلي أمس السبت أيضا أنها رصدت أول إصابة بالمتحور أوميكرون على أراضيها لدى مسافر وصل من غانا في 25 تشرين الثاني الماضي، وقالت السلطات الصحية في البلاد إن المصاب أجنبي مقيم في تشيلي وسبق له تلقّي جرعتَين من لقاح "فايزر".

وفي فلسطين، قالت وزيرة الصحة مي الكيلة اليوم إن 100 عينة لأشخاص مصابين بفيروس كورونا جرى تحويلها إلى مستشفى "تل هشومير" الإسرائيلي، للتحقق من إصابتها بأوميكرون. وأضافت الوزيرة في بيان إن جميع العينات لمواطنين قادمين من الخارج ويشتبه بإصابتهم بأوميكرون. وأوضحت أنه لم يسجل في فلسطين أي إصابة بالمتحور الجديد حتى الآن.

يشار إلى أن أكثر من 264 مليون شخص عبر العالم أصيبوا بفيروس كورونا المستجد منذ اكتشاف أول حالة في مدينة ووهان الصينية في آخر العام 2019، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أكثر من 5 ملايين ونصف المليون حالة.

وتتصدر أميركا قائمة أكثر دول العالم من حيث الإصابات بالفيروس تليها الهند ثم البرازيل، وعلى المستوى العربي يتصدر القائمة يليها الأردن ثم المغرب.
» تابع أخبار السومرية على فيسبوك، أنقر هنا

دوليات

كورونا اليوم

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
16:37 | 2021-12-05 16:37
16:09 | 2021-12-05 16:09
15:51 | 2021-12-05 15:51
المزيد
اعلان
الأنواء الجوية تحدد موعد تساقط الثلوج في البلاد
44.13%
02:31 | 2021-12-04
الأنواء الجوية تحدد موعد تساقط الثلوج في البلاد
02:31 | 2021-12-04
الشرطة يكشف عن تعرض جمهوره لاعتداء وتمزيق العلم العراقي في أربيل
15.23%
13:35 | 2021-12-04
الشرطة يكشف عن تعرض جمهوره لاعتداء وتمزيق العلم العراقي في أربيل
13:35 | 2021-12-04
بالصور.. الفتح يستعرض أدلة &quot;تزوير الانتخابات&quot;.. والعامري يشخص جملة &quot;مخالفات&quot;
10.65%
07:28 | 2021-12-04
بالصور.. الفتح يستعرض أدلة "تزوير الانتخابات".. والعامري يشخص جملة "مخالفات"
07:28 | 2021-12-04
&quot;مفارقة غريبة&quot;.. في بطولة كأس العرب
10.48%
15:33 | 2021-12-04
"مفارقة غريبة".. في بطولة كأس العرب
15:33 | 2021-12-04
الصحة تعلن الموقف الوبائي لجائحة كورونا في العراق - عاجل
10.36%
08:02 | 2021-12-05
الصحة تعلن الموقف الوبائي لجائحة كورونا في العراق - عاجل
08:02 | 2021-12-05
الكشف عن جريمة غامضة في البصرة.. امرأة تقتل زوجها بمساعدة أبنائها!
9.16%
03:15 | 2021-12-05
الكشف عن جريمة غامضة في البصرة.. امرأة تقتل زوجها بمساعدة أبنائها!
03:15 | 2021-12-05
المزيد
حصر السلاح بيد الدولة
حصر السلاح بيد الدولة
الغاء المحاصصة الطائفية
الغاء المحاصصة الطائفية
الإثنان معاً
الإثنان معاً
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.