الجرعات المعززة للقاحات كورونا.. دراسة تحسم الجدل

وفقاً للدراسة التي نشرتها صحيفة اكسبريس، فإن جرعات معززة من لقاحات كورفاك ونوفاكس تسبب زيادة في نشاط المناعة. أي تحسين المناعة لدى الأشخاص الذين تلقوا سابقاً لقاحات مضادة لكورونا .وأوضحت الدراسة، أنه من بين ما يقرب من 3000 مشارك في الدراسة ، تم الإبلاغ عن 24 حالة فقط من الآثار الجانبية الشديدة، وكانت الأعراض الشديدة الأكثر شيوعاً هي التعب الشديد.وحدثت آثار جانبية طفيفة في حوالي ثلث الأشخاص، والأعراض الأكثر شيوعاً التي تم الإبلاغ عنها هي التعب والصداع والألم في موقع الحقن.وتم الإبلاغ عن هذه في كثير من الأحيان في الشباب، وتم إعطاء اللقاحات المعززة ما بين عشرة إلى اثني عشر أسبوعاً (3 أشهر) بعد اللقاحات الأولية، ثم تم قياس مستويات المناعة بفحص مستويات الأجسام المضادة بعد أربعة أسابيع من تلقي اللقاح المعزز.اعتماداً على مجموعة اللقاحات الأولية واللقاحات المعززة، كانت مستويات الأجسام المضادة أعلى بـ 32 مرة، لم يتأكد الباحثون بعد من المدة التي سيستمر فيها هذا النشاط المناعي المتزايد بعد تلقي اللقاح المعزز.تعطى الأولوية للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 40 عاماً أو الذين يعانون من ظروف صحية تزيد من مخاطرهم، كما يتم تقديم اللقاح المعزز للعاملين في مجال الرعاية الصحية والاجتماعية في الخطوط الأمامية.وتنص هيئة الصحة البريطانية على أن معظم الناس سيحصلون على جرعة معززة من لقاحات كورونا.وخلصت دراسة لانسيت إلى أن اختيار اللقاحات المعززة سيعتمد في الغالب على الاستجابات الخلوية وتوافر اللقاح، فقد أنتجت بعض اللقاحات استجابات مناعية أقوى من غيرها، مما قد يؤثر أيضاً على المعززات التي يتم تقديمها للناس.وقد تختلف جرعة اللقاحات المستخدمة في اللقاحات المنشطة عن التطعيم الأولي، وقد يؤثر ذلك على تواتر الآثار الجانبية.ونصحت لجنة التطعيم والتحصين المشتركة بإعطاء لقاح فايزر بجرعة كاملة من أجل جرعة معززة، ولكن يجب تقديم لقاح موديرنا بنصف جرعة.من ناحية أخرى لا يزال البحث جارياً حول قدرة متغير أوميكرون على التهرب من المناعة من اللقاحات، وتعني أكثر من 30 تغييراً على بروتينات السنبلة أن الأجسام المضادة الموجودة قد تكون غير فعالة ضد الفيروس المتغير.