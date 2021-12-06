كورونا حول العالم.. حصيلة حديثة للإصابات والوفيات

أفادت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية بأن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفعت إلى 265 مليونا و854 ألفا و752 حالة.



وقالت الجامعة، في أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الاثنين، إن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 5 ملايين و255 ألفا و648 وفاة.



وأضافت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 49 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 34.6 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 22.1 مليون حالة.