إجراء جديد للحد من انتشار كورونا في دولة أوروبية

وطالب كاستكس المواطنين الفرنسيين بالحد من التجمعات الشخصية والمهنية قبيل نهاية العام، مشددا على أنه "لا حاجة الآن لفرض إغلاق أو حظر تجول مرة أخرى".من جهته، قال وزير الصحة أوليفييه فيران، إن "فرنسا سجلت حتى الآن 25 إصابة بمتحور (أوميكرون)، انتقلت العدوى في 4 منها محليا والبقية من أشخاص عادوا من جنوب إفريقيا".وأضاف: "الحكومة تستهدف تطعيم الأطفال من 5 إلى 11 عاما بلقاحات كورونا اعتبارا من 20 ديسمبر الجاري، وذلك بعد موافقة السلطات الصحية".