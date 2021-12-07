توصية من الصحة العالمية بشأن علاج مرضى كورونا ببلازما المتعافين

أوصت منظمة الصحة العالمية بعدم استخدام بلازما دماء المتعافين من كوفيد-19 في علاج المرضى، وقالت إنه لا يوجد دليل على أنها تزيد من فرصهم في البقاء على قيد الحياة أو تقلل الحاجة إلى التنفس الاصطناعي.

وترتكز فكرة العلاج ببلازما دماء المتعافين من كوفيد-19، على أن الأجسام المضادة لفيروس كورونا الموجودة بها يمكنها أن تحيّد الفيروس وبالتالي تمنعه من التكاثر وتوقف تلف الأنسجة لدى المرضى.

ولم تثبت عدة دراسات على بلازما من دماء متعافين من كوفيد-19 أي فائدة واضحة على المرضى الذين يعانون من أعراض شديدة. وأوقفت دراسة أمريكية في مارس/ آذار بعد أن أوضحت أنه من غير المرجح أن تساعد تلك البلازما المرضى الذين يعانون من أعراض خفيفة أو متوسطة.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن هذه الطريقة في العلاج مكلفة وتضيع الكثير من الوقت، وأضافت أن لجنة مؤلفة من خبراء دوليين أوصت بشدة بعدم استخدام بلازما من دماء متعافين من كوفيد-19 لعلاج المرضى الذين يعانون من أعراض بسيطة.

وارتكزت التوصية، المنشورة في المجلة الطبية البريطانية، على نتائج 16 تجربة شملت 16236 مريضا بكوفيد-19 لا يعانون من أعراض شديدة.

واصل ”أوميكرون“ (Omicron)، المتحور الجديد لفيروس كورونا، انتشاره في العالم معيدا فرض بعض الإجراءات الاحترازية التي تخلت عنها بعض الدول مؤخرا مع توسع تلقي التطعيمات فيها.

وفي حين قالت منظمة الصحة العالمية إنها لم تتلق ”أي معلومات“ بخصوص وفيات محتملة جراء أوميكرون رغم سرعة انتشاره، حيث وصل إلى 38 دولة حتى الآن، حملت دراسة خبرا غير سار للمتعافين من الإصابة بالفيروس ومدى فاعلية المناعة التي اكتسبوها أمام المتحور الجديد، ففي إنجلترا، ازداد عدد الإصابات بعدوى متحور كورونا الجديد أوميكرون بأكثر من الضعف.

إضافة إلى ذلك، وصل عدد الإصابات بالمتحور الجديد في أسكتلندا إلى 29 حالة، أي إلى أكثر من ضعف عدد الحالات التي كانت معروفة حتى الآن، فضلا عن تسجيل حالة واحدة في ويلز، بينما لم تثبت الإصابة بالمتحور في أيرلندا الشمالية حتى الآن.

وقالت رئيسة الوكالة جيني هاريس، إن هناك حالات ليست لها علاقة بالرحلات القادمة من الخارج، مشيرة إلى أن هذا الأمر يدل على انتقال المتحور محليا.

وعادت الحصيلة اليومية لإصابات كورونا في بريطانيا إلى الارتفاع فوق مستوى الـ50 ألف حالة يوميا، وذلك لأول مرة منذ منتصف يوليو/تموز الماضي.

من جهته، عاود معدل الإصابة الأسبوعي بكورونا الارتفاع في ألمانيا، حيث أعلن معهد ”روبرت كوخ“ الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، أن معدل انتشار المرض بين كل 100 ألف نسمة في غضون 7 أيام بلغ اليوم 442.7 إصابة، مقابل 442.1 إصابة.