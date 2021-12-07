بالأرقام.. آخر حصيلة لضحايا كورونا في دول العالم

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عند الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 266 مليونا و449 ألف حالة.وارتفع إجمالي الوفيات إلى خمسة ملايين و262 ألفا.وأوضحت البيانات المجمعة أن إجمالي عدد اللقاحات المضادة لكورونا التي جرى إعطاؤها في أنحاء العالم تجاوز ثمانية مليارات و220 مليون جرعة.