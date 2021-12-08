الصحة العالمية تحذر من زيادة الحالات الحرجة بـ"أوميكرون": ظهر في 57 دولة

وأشارت المنظمة في تقريرها الأسبوعي حول الوضع الوبائي، إلى ازدياد حالات الإصابة بمرض "كوفيد 19" في جنوب أفريقيا وزيمبابوي، مرجحة ارتفاع عدد المرضى الذين يحتاجون إلى علاج داخل المستشفيات مع انتشار المتحور.وقالت الصحة العالمية، إنها بحاجة إلى بيانات أكثر لتقييم شدة المرض الناجم عن المتحور الجديد وما إذا كانت طفراته قد تقلل من الحماية الناتجة عن المناعة المكتسبة من اللقاح، حسبما نقلت وكالة "رويترز".وجاء في البيان: "حتى لو كانت الشدة متساوية أو يحتمل أن تكون أقل من متحور دلتا، فمن المتوقع أن تزداد حالات دخول المستشفيات إذا أصيب عدد أكبر من الأشخاص بالعدوى، وستكون هناك فترة زمنية بين زيادة حالات الإصابة وزيادة معدل الوفيات".ويم امس، قال كبير العلماء الأمريكيين أنتوني فاوتشي، إن البيانات الأولية حول متحور "أوميكرون" تظهر أنه ليس أسوأ من السلالات السابقة، وربما يكون أكثر اعتدالا، وهي تصريحات بدت متطابقة إلى حد كبير مع رأي رئيس شركة "فايزر".الرئيس التنفيذي لشركة "فايزر"، ألبرت بورلا، قال بالأمس، إن المتحور يبدو أقل حدة من السلالات السابقة، لكن يبدو أيضا أنه ينتشر بشكل أسرع ويمكن أن يؤدي إلى مزيد من الطفرات في المستقبل.