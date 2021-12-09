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مسؤولة صحية أمريكية: "أوميكرون" مرض خفيف وهذه اعراضه

كورونا اليوم

2021-12-09 | 03:05
مسؤولة صحية أمريكية: "أوميكرون" مرض خفيف وهذه اعراضه
2,282 مشاهدة

أعلنت مديرة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، روشيل والينسكي، اليوم الخميس، أن متحور فيروس كورونا المستجد ”أوميكرون“، مرض خفيف في جميع الحالات التي تم اكتشافها إلى الآن، مع ظهور أعراض متوقعة كـ“السعال والاحتقان والتعب“.

وقالت، والينسكي، في مقابلة مع وكالة ”أسوشيتد برس“ الأمريكية، "تم اكتشاف أكثر من 40 شخصًا في الولايات المتحدة مصابين بأوميكرون، حتى الآن، معظمهم تلقوا اللقاح، وهم يعانون أعراضا خفيفة للمرض".
 
ولفتت إلى أن "البيانات بشأن الفيروس لا تزال محدودة للغاية، وأن المركز يعمل على تحليل أكثر تفصيلاً".
 
وقالت والينسكي ”ما نعرفه عمومًا هو أنه كلما زاد عدد الطفرات، احتجتَ أن تكون مناعتك أعلى.. نريد أن نتأكد من أننا نعزز مناعة الجميع".
وتم التعرف على متحور ”أوميكرون“، للمرة الأولى في جنوب أفريقيا الشهر الماضي، ومنذ ذلك الحين تم الإبلاغ عنه في 57 دولة، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.
 
وذكرت |أسوشيتد برس" أنه ”تم الإبلاغ عن أول حالة إصابة بالولايات المتحدة في الأول من الشهر الجاري، وأنه حتى مساء أمس الأربعاء، سجل مركز السيطرة على الأمراض 43 حالة في 19 ولاية معظمهم من الشباب وثلث هؤلاء المرضى سافروا إلى الخارج".
 
وقالت والينسكي، إن "أكثر من ثلاثة أرباع هؤلاء المرضى تم تطعيمهم، وثلثهم تلقى علاجات معززة قبل الإصابة"، لافتة إلى أن "اللقاح المعزز يستغرق نحو أسبوعين للوصول إلى التأثير الكامل".
 
وبحسب الوكالة، يحاول العلماء فهم مدى سهولة انتشار ”أوميكرون“ بشكل أفضل، فيما قال مسؤولون بريطانيون ،أمس الأربعاء، إنهم يعتقدون أن المتحور يمكن أن يصبح النسخة السائدة من الفيروس في المملكة المتحدة في أقرب وقت ممكن.
 
ونبهت الوكالة إلى أن مركز السيطرة، لم يقدم ،حتى الآن، أي توقعات حول كيفية تأثير المتغير على مسار الوباء في الولايات المتحدة، فيما أوضحت، والينسكي، أن ”المسؤولين يجمعون البيانات لكن العديد من العوامل يمكن أن تؤثر على كيفية تطور الوباء“.
 
وقالت ”عندما أنظر إلى ما يخبئه المستقبل، فإن الكثير من ذلك يتعلق بالعلم بالتأكيد.. ولكن الأمر يتعلق ،أيضا، بالعمل معا كمجتمع للقيام بأشياء تمنع المرض من الانتشار، وأعتقد أن الكثير مما يحمله مستقبلنا، يعتمد على كيفية تكاتفنا للقيام بذلك“.

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