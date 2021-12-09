الهيئة الأوروبية للأدوية بشأن الجرعة المعززة: آمنة وفعالة

وقال ماركو كافاليري رئيس استراتيجية التلقيح في الهيئة: "التوصية الحالية هي أنه من المفضل إعطاء الجرعات المعززة بعد ستة أشهر (من الجرعة الأخيرة)".وأضاف "لكن البيانات المتوافرة حاليا تفيد بأن إعطاء الجرعات المعزِزة آمن وفعال اعتبارا من ثلاثة أشهر بعد الطعم الأولي، في حال كانت هذه الفترة القصيرة مطلوبة من منظور الصحة العامة".وجدد التأكيد على أنه "من المبكر جدا القول ما إذا كان يجب تغيير تركيبات اللقاحات" لمكافحة المتحور أوميكرون.وسبق أن أعلنت الهيئة قبل فترة قصيرة أنها قد ترخص لقاحات معدلة لمكافحة المتحور الجديد في غضون ثلاثة أو أربعة أشهر إذا لزم الأمر.وأشارت إلى أن معظم الإصابات بالمتحور أوميكرون من فيروس كورونا في الاتحاد الأوروبي تبدو "طفيفة".وقال كافاليري: "لكن ينبغي علينا جمع مزيد من الأدلة لتحديد ما إذا كانت خطورة المرض الذي يسببه أوميكرون مختلفة عن خطورة كل المتحورات التي انتشرت حتى الآن".