بينها دولة مجاورة.. قائمة محدثة بأكثر الدول تضررا من كورونا

وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 268.484.455، وإجمالي الوفيات 5.286.786.وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ 794.647 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 49.660.358.تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ616.457 حالة وفاة، وإجمالي الإصابات 22.177.059.في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 474.111 وإجمالي إصابات 34.666.241.وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ295.894 وإجمالي إصابات 3.908.534.وفي المرتبة الخامسة روسيا بإجمالي وفيات 280.427 وإجمالي إصابات 9.752.340.وسادسا البيرو بإجمالي وفيات201.490 وإجمالي إصابات 2.248.447وفي المرتبة السابعة بريطانيا بإجمالي وفيات 146.592 وإجمالي إصابات 10.722.083.وفي المرتبة الثامنة إندونيسيا بإجمالي وفيات 143.918 وإجمالي إصابات 4.258.560.وفي المرتبة التاسعة إيطاليا بإجمالي وفيات 134.551 وإجمالي إصابات 5.164.780.تلتها في المرتبة العاشرة إيران بإجمالي وفيات 130.524 وإجمالي إصابات 6.147.872.المصدر: RT