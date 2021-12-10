تسجيل إصابتين بمتحور أوميكرون في الاردن

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية (بترا) نقلا عن الوزارة أن "الإصابة الأولى تعود لشخص أردني قادم من جنوب إفريقيا وتم حجره مباشرة في أحد فنادق عمان".

واضافت أن "الإصابة الثانية تعود لمواطن اردني لا يوجد له تاريخ سفر إلى خارج الأردن مؤخراً".

وأشارت الى أنه "محجور عليه في أحد فنادق عمان أيضاً، ويجري حالياً إجراء استقصاء وبائي لمعرفة تفاصيل الاصابة".ويشهد الاردن منذ نحو أسبوعين ارتفاعا ملحوظا في عدد الإصابات المسجلة يوميا بفيروس كورونا، إذ تجاوز عدد الإصابات المسجلة الإثنين ستة آلاف وعاد ليستقر حول خمسة آلاف يوميا.وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المسجلة حتى مساء الخميس 998492 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 11879.وتجاوز عدد الذين حصلوا على الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا 4,2 مليون شخص، بينما حصل أكثر من 3,8 مليونا على جرعتين، وفقا لأرقام وزارة الصحة.وتوفر الوزارة جرعة ثالثة معززة لمن مضى على تلقيه الجرعة الثانية 3 أشهر ممن تجاوزت أعمارهم 18 عاما.ورصدت المتحورة اوميكرون في كل القارات، لكن أوروبا التي واجهت قبل ظهورها تفشياً قويًا للوباء، تبدو الأكثر تضررًا.وتسبّب فيروس كورونا بوفاة ما لا يقل عن 5,278,777 شخص في العالم منذ كانون الأول/ديسمبر 2019، وتأكدت إصابة 267,222,780 شخصا.