لقاحات كورونا.. حديث جديد عن جرعة رابعة

وأضاف في تصريحات لشبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، أنه "اعتقد سابقا أنه قد تكون هناك حاجة إلى جرعة رابعة بعد مرور 12 شهرا من الحصول على الجرعة الثالثة، لكن مع "أوميكرون" قد يلزم زيادة هذا الجدول الزمني".وتابع: "أعتقد أننا سنحتاج إلى الجرعة الرابعة"، لافتا إلى جدوله الزمني السابق البالغ 12 شهرا.وأردف: "مع "أوميكرون" نحتاج إلى الانتظار لأنه لدينا القليل جدا من المعلومات المتوافرة عنه، لا تزال هناك حاجة للمزيد من البيانات حول حتمية الحصول على الجرعة الرابعة".تأتي تصريحات رئيس "فايزر" بعد أن صرحت شركته أن "3 جرعات يبدو أنها توفر حماية جيدة".وأصدرت شركة "فايزر"، يوم الأربعاء الماضي، بيانات تظهر أن جرعة ثالثة أدت إلى مستويات مماثلة من الأجسام المضادة ضد متحور "أوميكرون"، مثل جرعتين ضد الفيروس الأصلي، مما أدى إلى حماية قوية.وكان بعض الخبراء شككوا في الحاجة إلى جرعات إضافية من اللقاح المضاد، مشيرين إلى أن شركات مثل "فايزر" لديها مصلحة مالية في بيع المزيد من الجرعات، وأنه حتى يمكن لجرعتين أن توفر الحماية من المرض الشديد، لا سيما لدى الأشخاص غير الكبار في السن.وأمام تلك الشكوك، فإن العديد من الخبراء، بمن فيهم مسؤولو الصحة في إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أيدوا فكرة الحصول على جرعة الثالثة على الأقل، لا سيما بالنظر إلى تهديد "أوميكرون".