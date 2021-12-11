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"مذهلة".. الكشف عن أهمية الجرعة المعززة ضد "أوميكرون"

كورونا اليوم

2021-12-11 | 01:23
"مذهلة".. الكشف عن أهمية الجرعة المعززة ضد "أوميكرون"
المصدر:
سكاي نيوز
1,314 مشاهدة

كشفت وكالة الأمن الصحي البريطانية، عن فعالية اللقاحات المضادة لفيروس كورونا أمام "أوميكرون"، مؤكدة ضرورة تلقي جرعة تعزيزية لمواجهة المتحور الجديد.

وقالت الوكالة، أن جرعتين من لقاحي "فايزر" أو "أسترازينيكا" توفر حماية محدودة ضد "أوميكرون"، لكن الجرعات المعززة للقاحين ترفع من مستوى الحماية لنسبة تتراوح ما بين 70 و75 بالمئة.

وأوضحت في بيان أن نتائج تحليل بيانات 581 شخصا ثبتت إصابتهم بـ"أوميكرون"، أظهرت توفير لقاحي "فايزر" و"أسترازينيكا"، مستويات أقل من الحماية ضد أعراض المتحور، مقارنة بما كانت تفعله مع المتحور "دلتا".

وأضافت: "أظهرت البيانات الأولية أن الفعالية ضد المتحور الجديد تزداد بشكل كبير في الفترة المبكرة بعد جرعة معززة، مما يوفر حماية بنسبة تتراوح بين 70 و75 من العدوى المصحوبة بأعراض"، حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.

وتابع البيان: "نحن بحاجة إلى المزيد من الوقت لمعرفة مستوى الحماية الدقيق الذي توفره اللقاحات المضادة لكوفيد 19 بالنسبة للمتحور أوميكرون، إلا أن النتائج الأولية تظهر مقاومة بالنسبة للحالات المصحوبة بأعراض".

وكانت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، قد كشفت، الجمعة، تسجيل 40 إصابة جديدة بالمتحور "أوميكرون" في البلاد لدى مطعمين بلقاحات ضد فيروس كورونا.

ووفق رئيسة المراكز روشيل والينسكي، فإن ما يقارب ثلاثة أرباع الإصابات بالمتحور "أوميكرون" في الولايات المتحدة هي لأشخاص حصلوا على التطعيم.

لكن العلامة الإيجابية التي أعلنتها والينسكي، هي أن المصابين بالمتحور الجديد "يعانون حاليا أعراضا خفيفة".
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