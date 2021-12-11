مخاوف من سلالة "أكثر عدوى".. الصين ترصد إصابة بإنفلونزا الطيور

ونصحت السلطات المواطنين بتوخي الحذر واتخاذ إجراءات وقائية مثل تجنب الذهاب إلى الأسواق التي تبيع الدواجن الحية.وقالت لجنة الصحة في بيان: إن الخبراء يعتبرون أن خطر انتقال العدوى سيكون منخفضا في هذه المرحلة.وأضافت، أن الرجل المصاب يبلغ من العمر 68 عاما ويخضع للعلاج في المستشفى.وقفز عدد المصابين بفيروس إنفلونزا الطيور إتش5إن6 في الصين هذا العام، مما أثار مخاوف بعض الخبراء من سلالات انتشرت في السابق وتحورت على ما يبدو وربما تكون أكثر عدوى بالنسبة للبشر.وتوفي عدد من المصابين بسلالة (H5N6) في الصين هذا العام وفقا لبيانات الحكومات المحلية وتقارير منظمة الصحة العالمية.