دولة مجاورة للعراق تسجل أولى الإصابات بـ"أوميكرون"

وقال قوجة، خلال مؤتمر صحفي، متحدثا عن ما إذا وصل "أوميكرون" إلى تركيا: "نعم هو موجود هنا، لكن لا تقلقوا. حتى الآن تم رصد 6 حالات للإصابة، 1 في اسطنبول و5 في إزمير".وشدد قوجة على أن المرضى الـ6 لم يكونوا بحاجة إلى نقلهم للمستشفى، وسجلت عليهم أعراض طفيفة فقط وهم يخضعون للمتابعة الخارجية دون أي مشاكل".وتم تسجيل أول إصابة بسلالة "B.1.1.529"، التي أطلقت عليها لاحقا منظمة الصحة العالمية اسم "أوميكرون"، في بوتسوانا يوم 11 نوفمبر لدى مواطن من جنوب إفريقيا، حيث تم رصد العدد الأكبر من المرضى.وتحمل هذه النسخة عددا قياسيا من التحورات حيث يبلغ 50، بما في ذلك أكثر من 30 طفرة في بروتين سبايك الذي يتسلل من خلاله الفيروس إلى جسد الإنسان، وسط مخاوف واسعة من أن هذه السلالة أكثر عدوى من سابقاتها وقادرة على مقاومة اللقاحات.وصنفت منظمة الصحة العالمية هذا المتحور بـ"المثير للقلق"، وفضلا عن منطقة جنوب إفريقيا وصلت السلالة إلى مجموعة من الدول الأخرى في مختلف أنحاء العالم بينها هولندا وبلجيكا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا والتشيك وإسرائيل وأستراليا وكندا والولايات المتحدة وروسيا وباكستان واليابان.