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مع تسارع انتشاره.. تقرير يرصد المتحور الجديد عن قرب

كورونا اليوم

2021-12-12 | 16:11
مع تسارع انتشاره.. تقرير يرصد المتحور الجديد عن قرب
2,994 مشاهدة

رفعت بريطانيا مستوى تحذيرها -بخصوص جائحة كورونا (كوفيد-19)- من المستوى الثالث إلى الرابع، لمواجهة الانتشار السريع لمتحور أوميكرون، بينما دعا كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنتوني فاوتشي للحصول على الجرعة الثالثة من لقاح كورونا.

وقالت الحكومة في بيان إن الأدلة المبكرة تبين أن متحور أوميكرون ينتشر أسرع كثيرا من متحور دلتا، وأن حماية اللقاح من أعراض الإصابة بأوميكرون "منخفضة".

ويعني المستوى الرابع، بحسب تقرير لـ"الجزيرة نت"، أن السلطات الصحية ترى أن معدلات العدوى مرتفعة وتمثل ضغطا على خدمات الرعاية الصحية.

وكثفت الحكومة البريطانية تدابير مكافحة تفشي العدوى، لتشمل توسيع حملة إعطاء الجرعات المعززة من اللقاحات المضادة لكورونا إلى الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم الـ30 عاما اعتبارا من غد الاثنين.

وبدءا من غد، سيُطلب من الأشخاص الملقحين بالكامل والمخالطين لمصابين كورونا، إجراء فحوص المستضدات السريعة يوميا على مدى 7 أيام، فيما سينبغي على الأشخاص غير الملقحين الذين خالطوا مصابين الخضوع لعزل لـ10 أيام، وفق ما أعلنته وزارة الصحة.

وقال وزير الصحة ساجد جاويد في بيان إن المتحور أوميكرون ينتشر بسرعة في المملكة المتحدة ويُتوقع أن تصبح السلالة المهيمنة بحلول منتصف كانون الأول الجاري، مؤكدا أن الإجراءات الجديدة مخصص للحد من التأثير على حياة الناس اليومية مع المساهمة في التخفيف من انتشار أوميكرون.

من جانبه، قال كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنتوني فاوتشي، إن أخذ 3 جرعات من اللقاحات تعد "الرعاية المُثلى" من كورونا، لكن الحكومة الأميركية لا تزال تعرف رسميا التطعيم الكامل بأنه جرعتان من لقاحات "فايزر-بيونتك" أو "مودرنا" أو "جونسون آند جونسون".

وأضاف فاوتشي -وهو مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية- لشبكة "إيه بي سي" الإخبارية أن مسؤولي الصحة سيواصلون تقييم ما يجب أن يعد تعريفا رسميا.

وردا على سؤال عما إذا كانت 3 جرعات للقاحات قد تكون المعيار الجديد للرعاية قال فاوتشي "حسنا، أعتقد يقينا أنها تمثل الرعاية المُثلى".

وأضاف لو نظرت للبيانات، يتضح أكثر فأكثر أنه إذا كنت تريد أن تكون محميا على النحو الأمثل، فعليك حقا بالحصول على جرعة معززة.

وتابع فاوتشي أن الأمر سيحتاج شهورا للقطع بما إذا كانت هناك حاجة لتلقي جرعات سنوية معززة للقاحات، موضحا أنه يأمل من وجهة نظر مناعية أن تكون جرعة معززة واحدة كافية لتوفير حماية أكبر من الأشهر الستة التي يوفرها اللقاح الأولي.

وفي السياق، أكدت منظمة الصحة العالمية أن المتحور أوميكرون تم رصده في 63 دولة حتى الآن، وهو ما يعني أنه أكثر وأسرع انتشارا من نظيره دلتا ويجعل اللقاحات أقل فعالية، لكنه يتسبب في أعراض أقل حدة.

وليس بإمكان الصحة العالمية حتى الآن -بسبب نقص البيانات الكافية- معرفة ما إذا كان معدل التفشي المرتفع لدى السكان ذوي المناعة العالية يرجع إلى حقيقة أن أوميكرون "يفلت من المناعة، أو يستغل قابلية الانتقال العالية الكامنة، أو أنه مزيج من الاثنين".

غير أن البيانات لا تزال غير كافية لتحديد درجة حدة المرض الذي يسببه المتحور أوميكرون، رغم أن الأعراض في الوقت الحالي تبدو "خفيفة إلى معتدلة" في كل من جنوب أفريقيا، حيث ظهرت للمرة الأولى وفي أوروبا.

وفي شأن اللقاحات المضادة لكوفيد-19؛ فإن البيانات المحدودة المتاحة وكذلك البصمة الجينية للمتحور أوميكرون تشير إلى "انخفاض في الفعالية" فيما يتعلق بالحماية من "الإصابة والعدوى".

بدورها، أكدت مختبرات "فايزر-بيونتك" المطورة للقاح "كومينارتي" -أحد أكثر اللقاحات المضادة لكوفيد-19 فعالية حتى الآن- أن لقاحها لا يزال "فعّالا" على المتحور أوميكرون بعد "3 جرعات".

وتشجع غالبية البلدان القادرة على تحمل تكاليف اللقاحات الناس على أخذ جرعة معززة، كما هي الحال في أوروبا التي تواجه موجة جديدة من الإصابات الناجمة عن المتحور دلتا، بعد أن خففت بشكل مبكر القيود الصحية علاوة على انخفاض معدلات التطعيم.
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