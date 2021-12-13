"أوميكرون" يجتاح جوار العراق.. الصحة تعلن الاستعداد لمواجهته

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "السلطات الصحية في العراق توقعت ظهور سلالات جديدة من كورونا، واستعدت لهذا الاحتمال".وفيما توقع البدر، "وصول أوميكرون إلى العراق"، أكد أن "الكوادر والمؤسسات الصحية قادرة على التعامل مع هذا المتحور".وبين، أن "مختبراتنا الوطنية قادرة على تشخيص هذه السلالة وغيرها من السلالات التي قد تظهر مستقبلاً"، مشيراً إلى "الاستعداد التام لمواجهة أوميكرون من ناحية القدرات التشخيصية والعلاجية".وكانت دول مجاورة للعراق، كالسعودية والأردن والكويت وتركيا، قد أعلنت تسجيل إصابات بالمتحور الجديد من فيروس كورونا "أوميكرون".