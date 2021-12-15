دراسة: 40 % من إصابات كورونا ليس لها أعراض

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد فحص فريق الدراسة التابع لجامعة بكين نتائج 95 دراسة سابقة، 35 منها أجريت في أوروبا، و32 في أميركا الشمالية، و25 في آسيا، وشملت ما يقرب من 30 مليون شخص خضعوا لاختبارات الكشف عن فيروس كورونا.ووجد الفريق أنه، بشكل عام، كان حوالي 40 في المائة من مرضى كورونا حاملين لكورونا دون ظهور أعراض عليهم، حيث لم يتم الكشف عن إصابتهم إلا من خلال الاختبارات.كما أكدت الدراسة، التي نشرت في مجلة JAMA Network Open العلمية، أن هناك فئات محددة تنتشر بينها إصابات كورونا بدون أعراض أكثر من غيرها.ومن بين هذه الفئات، النساء الحوامل، حيث يصاب 54 في المائة منهن بالفيروس دون إظهار أي عرض، والمسافرين على متن الطائرات أو الرحلات البحرية، والذين بلغت نسبة تعرضهم لهذه الحالة 52 في المائة، والمقيمين في دور رعاية المسنين وموظفيها، الذين بلغت النسبة لديهم 39 في المائة.علاوة على ذلك، وجد الباحثون أن مرضى كورونا الأصغر سناً كانوا أكثر عرضة لعدم إظهار أي أعراض للفيروس، حيث إن 60 في المائة من الأشخاص الذين تقل أعمارهم مع 20 عاماً، والذين شملتهم الدراسة كانت إصاباتهم بدون أعراض، وبلغت هذه النسبة 50 في المائة لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم من 20 إلى 39 عاماً.وأشار الباحثون إلى خطورة هذه الإصابات التي ليس لها أعراض، مؤكدين أنها تساعد على انتشار كورونا من شخص لآخر دون وعي.