قرار بمنح جرعة ثالثة من لقاحات كورونا في دولة عربية

وأفاد بيان حكومي بأن مجلس الوزراء المصري استعرض خلال اجتماعه اليوم برئاسة مصطفى مدبولي تقريراً من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار، حول موقف الوباء محليا.وأضاف البيان أنه "بناء على عرض الوزير، تمت الموافقة على منح جرعة معززة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا لمن مضى 6 أشهر على تلقيهم الجرعة الثانية".وأوضح عبد الغفار أنه سيتم إرسال رسائل لهذه الفئة المستهدفة من واقع قاعدة البيانات المتاحة لتحديد توقيت ومكان تلقي اللقاح، مؤكدا توافر الجرعات اللازمة من مختلف أنواع اللقاحات.