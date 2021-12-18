ولاية امريكية تسجل أعلى حصيلة يومية لإصابات كورونا منذ تفشي الوباء

وذكرت قناة "cnbc" الأمريكية نقلا عن حاكمة نيويورك كاثى هوشول، أن الولاية سجلت أكبر عدد من الإصابات الجديدة بكورونا في يوم واحد منذ تفشى الوباء، حيث تجاوز عدد الإصابات الـ21000 حالة.ولفتت هوشول في بيان إلى أن "زيادة حالات الإصابة بكوفيد -19 في فصل الشتاء تذكير بأن الوباء لم ينته بعد ويجب علينا أن نحرص بشكل أكبر على الحفاظ على سلامتنا وسلامة الآخرين".وفي السياق نفسه، أوضحت وزارة الصحة بالولاية، أن حوالى 8% من جميع اختبارات كوفيد كانت إيجابية، أي ما يعادل تقريبا ضعف المعدل المسجل قبل أيام.