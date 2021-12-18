لاحتواء "أوميكرون".. المقاطعات الألمانية تطالب بتشديد القيود

وخلال اجتماع يوم السبت عبر الفيديو طالب وزراء الصحة في المقاطعات الألمانية الـ16 بفرض إلزامية فحص (بي.سي.آر) لا يتخطى تاريخ الخضوع له 48 ساعة للمسافرين الذين يبلغون السادسة وما فوق.وهذا الإجراء يطبق حاليا على المسافرين الذين يبلغون 12 عاما وما فوق، للوافدين من دول متضررة بشدة من هذه المتحورة الجديدة من الفيروس، وبالتالي لن تعود فحوص المضادات الحيوية السريعة مقبولة.وجاء في بيان لوزير الصحة في مقاطعة بافاريا كلاوس هوليتشيك: "علينا أيضا أن نؤخر إلى أطول أمد ممكن تفشي هذه المتحورة "المثيرة للقلق" "والسريعة الانتشار".من جهته، رحب وزير الصحة الألماني الجديد كارل لاوترباخ بالمناشدة، وقال في ختام الاجتماع الذي شارك فيه "كلما تمكنا من تأخير التوقيت الذي سنكون فيه تحت سيطرة أوميكرون سيكون الأمر أفضل".وطالب وزراء الصحة في المقاطعات الألمانية بإدراج المملكة المتحدة "سريعا" في فئة المناطق الأكثر تضررا من جراء المتحورات، حيث تدرج برلين حاليا جنوب إفريقيا وسبع دول إفريقية.ومن شأن قرار كهذا أن يحول عمليا دون دخول المسافرين الوافدين من المملكة المتحدة، باستثناء الرعايا الألمان.وسبق أن اتخذت دول أوروبية عدة من بينها فرنسا تدابير لتقييد دخول المسافرين الوافدين من المملكة المتحدة إلى أراضيها.وتشهد ألمانيا تفشيا واسع النطاق لكوفيد-19، وسبق أن حذر لاوترباخ من أن على البلاد الاستعداد لـ"موجة كبرى" من تفشي المتحورة "أوميكرون".