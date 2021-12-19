الصحة تحذر من موجة وبائية قاسية: "أوميكرون" سريع الانتشار - عاجل

حذرت وزارة الصحة، اليوم الاحد، من خطورة دخول وانتشار المتحور الجديد في البلاد، فيما أكدت على أهمية لقاحات كوفيد-19 في تقليل نسب دخول المرضى للمستشفيات والوفيات بشكل كبير.

وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، "يتابع الخبراء والمختصون في وزارة الصحة التطورات المتسارعة في الموقف الوبائي العالمي والزيادة الحاصلة في نسب الإصابات وخاصة في الدول الأوربية وبعض دول الجوار نتيجة لظهور متحور أوميكرون الذي يتميز عن المتحورات السابقة لفيروس كوفيد ١٩ بسرعة إنتشاره مما جعل تلك الدول تتخذ إجراءات وقائية سريعة ومشددة، وفرض الاغلاق التام لبعض الدول".

واضاف البيان، "نحذر من خطورة دخول وانتشار المتحور الجديد في بلدنا الحبيب، والذي قد يؤدي الى التأثير على الوضع الوبائي الحالي وعرقلة الجهود المستمرة للسيطرة على الوباء و بالتالي دخول العراق في موجة وبائية أقسى من سابقاتها".

وتابع البيان، "لقد أكدت التقارير والبحوث العلمية الرصينة على أهمية لقاحات كوفيد-19 في تقليل نسب دخول المرضى للمستشفيات والوفيات بشكل كبير، ولم يثبت لحد الآن أن المتحور الجديد (اوميكرون) هو مقاوم للقاحات الرصينة والمعتمدة حاليا".

وبحسب البيان، حثت "وزارة الصحة الجميع على المشاركة الفعالة في جهود درء خطورة الموجة الوبائية القادمة من خلال زيادة نسب الملقحين في المجتمع و الذي سيساهم في تقليل شدة الإصابات للمرضى وتقليل نسب الدخول للمستشفيات وكذلك الوفيات.

ودعت الوزارة "جميع المواطنين الذين لم يتلقوا اللقاح لحد الآن او ممن لم يستكملوا جدول اللقاحات بالتوجه الى مراكز التلقيح المنتشرة في كافة محافظات بلدنا العزيز لتلقي لقاح كوفيد-19 حيث تتوفر كميات كبيرة من اللقاحات المختلفة في مراكزنا الصحية ومن مناشئ رصينة ومعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية"، مؤكدة "على الاستفادة من الفترة الحالية حيث الإصابات قليلة والمراكز الصحية غير مزدحمة تفادياً للتزاحم الذي قد يحصل في المراكز الصحية عند تصاعد نسب العدوى والاصابات وما قد ينتج عنها من شحة في اللقاحات".

وذكر البيان، "نهيب بالقنوات الإعلامية كافة والمؤسسات الدينية ومنظمات المجتمع المدني بتكثيف حملاتها التوعوية لحث المواطنين على الإسراع بأخذ اللقاح في أقرب وقت مع ضرورة الإلتزام بالإجراءات الوقائية اللازمة".

واردف، "نؤكد لأبناء شعبنا العزيز، أن وزارة الصحة بملاكاتها القيادية وابطال جيشها الأبيض يبذلون كل ما في وسعهم للسيطرة على الوباء الخبيث من توفير اللقاحات والمستلزمات التشخيصية وتوسيع السعة السريرية لإستيعاب أعداد المرضى والحفاظ على الانجاز الاهم في تحسن الوضع الوبائي والتناقص المستمر بعدد الإصابات والوفيات معاً على مدار الأسابيع الماضية وتراجع واضح في نسب الإصابات في الفحوصات التشخيصية في جميع مؤسساتنا الصحية".

واختتم البيان بالقول: "كل الشكر والتقدير لأبطال جيشنا الأبيض من الملاكات الطبية والتمريضية والفنية والادارية الساندة ولكل الجهات الحكومية وغير الحكومية الساندة لجهود وزارة الصحة".